При Київській ОДА буде молодіжна громадська рада

При Київської обласній державній адміністрації буде створено молодіжну громадську раду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час Київського обласного молодіжного форуму «Будуємо разом нову країну»у Броварах голова ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Всебічна підтримка молодіжної політики - один з найважливіших пріоритетів у діяльності влади. Адже протягом останніх років не спостерігається навіть тенденція до поліпшення стану здоров’я молодих українців. Навпаки, у порівнянні з 2003 роком показник захворюваності дітей та молоді в Україні у 2009 році збільшився на 15%», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він висловив стурбованість тим, що Україна сьогодні посідає найвищі позиції щодо вживання молоддю алкоголю і тютюну. «У державі виросло ціле покоління так би мовити «пивної молоді». За такої невтішної ситуації глава держави ініціював ідеологічно нову державну політику розвитку здорового способу життя громадян», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Також він зауважив, що одним із напрямків діяльності влади є вирішення такої проблеми молоді як отримання якісної освіти та наступного працевлаштування. Зокрема для вирішення цієї проблеми планується створення у Київській області молодіжного центру праці. Водночас влада Київщини рекомендує керівникам підприємств та організацій затвердити 20-відсоткову квоту на працевлаштування молодих спеціалістів із подальшим забезпеченням їх житлом та соціальним захистом.

Крім того, учасники форуму схвалили проект резолюції, який буде прийнято після 10-денного обговорення. Зокрема, у проекті наголошується на необхідності створення Київської обласної молодіжної громадської ради при губернаторі, яка представлятиме інтереси молоді у владі Київщини. Зокрема, пропонується, щоб засідання цієї ради проходили щомісяця.

Також учасники форуму внесли пропозиції щодо адаптування навчальних курсів під вимоги ринку праці.

Запропоновано проводити засідання студентської ради за участю голови облдержадміністрації.

Пропонується щорічно проводити конкурс бізнес-планів серед молодих підприємців, відновлення спортивної інфраструктури на селі, створення умов для конкурентоспроможності молодих аграріїв.