Зниклих у морі до ранку шукатимуть на березі

Пошуки трьох моряків - двох росіян і одного українця, які зникли після аварії судна «Василий», тимчасово припинений у морі через темноту, роботи на березі продовжуються.

«У зв`язку із настанням темного часу доби о 19-й годині пошукові роботи на морі будуть тимчасово припинені», - йдеться у прес-релізі кримського Управління МНС, переданому УНІАН.

У нічний час активний пошук по береговій смузі від мису Чауда до мису Такіль вестимуть підрозділи МНС Криму.

Не знайдені капітан судна і перший помічник – громадянин Росії, другий помічник - українець.

Як повідомляв УНІАН, суховантажне судно, на борту якого знаходилися 13 моряків - десять громадян Росії і троє українців, затонуло в територіальних водах України сьогодні рано вранці.

Судно «Василий» перевозило близько 3 тисяч тонн металобрухту. Воно йшло з Одеси до Грузії під прапором Монголії.

Врятовані 7 громадян Росії і 2 громадян України. Вдень знайшли тіло моряка-росіянина. Врятованих доставили до керченських лікарень для обстеження.