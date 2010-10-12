Севастопольці вимагають від ЧФ виплатити борги

У Севастополі сьогодні близько 60 працівників інженерно-будівельних частин Будівельного управління Чорноморського флоту Міноборони Росії пікетували адміністративну будівлю цієї установи з вимогою виплатити заборгованість із зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетники тримали в руках плакати з написами «Нас обікрало МО Росії!», «Російська воєнщина влаштовує геноцид севастопольців», «Путін, віддай нашу зарплату» та інші.

За твердженням пікетників, у багатьох з них борги із зарплати з листопаду 2008 року. У той же час за цей період вони одержали безліч «відписок» як з боку командування ЧФ РФ, так і правоохоронних органів РФ, з приймальні Президента РФ.

Активістів турбує, що зараз йде процес банкрутства підприємства (на адміністративній будівлі підприємства замість вивіски „Будівельне управління ЧФ МО РФ” вже висить табличка „Інженерно-будівельні частини ЧФ РФ” - УНІАН), тому вони зайнялися підготовкою до проведення акцій протесту, аж до голодовки.

Крім того, учасники пікету заявили про свій намір звернутися по допомогу до голови Севастопольської міської держадміністрації Валерія САРАТОВА.

Ніхто з будівлі до пікетників не вийшов.

У свою чергу, В.САРАТОВ, відповідаючи на сьогоднішньому брифінгу на відповідне запитання журналістів, заявив, що має намір підняти дане проблемне питання в ході робочої зустрічі з командуючим ЧФ РФ віце-адміралом Володимиром КОРОЛЬОВИМ. За твердженням В.САРАТОВА, він «це питання порушував у своєму листі на ім`я Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА», який він вручив главі Російського державі 4 жовтня у ході російсько-українського самімту в Геленджику.

Він додав, що «заборгованість по Будівельному управлінню - 10 млн. грн.». За словами В.САРАТОВА, «безвихідь питання полягає у тому, що сьогодні це підприємство нічим вже не володіє. Ось ця неврегульованість до кінця господарських відносин російського флоту і Севастополя в цьому позначається. Тому що земля знаходиться в оренді у Росії… а все майно, яке знаходиться на цій землі, є українським».

За словами керівника Севастополя, у нього призначена зустріч з командуючим ЧФ РФ, «будемо думати, як виходити з цієї ситуації».