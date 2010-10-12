Україна купить корейські електропоїзди

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку підготувати умови проекту постачань в Україну корейських електропоїздів компанії «Хюндай Корпорейшн».

Як повідомили УНІАН в прес-службі першого віце-прем`єра, відповідне доручення А.КЛЮЄВ віддав учора після зустрічі з делегацією компанії в Києві.

Проект, запропонований корейською стороною, передбачає можливість постачань 10 електропоїздів у рамках підготовки до Чемпіонату Євро-2012. Другий етап проекту передбачає створення відповідного виробництва в Україні: на початку - крупновузлове складання, далі - дрібновузлове, і нарешіт - виробництво запчастин.

Основні технічні вимоги української сторони до потягів уже практично узгоджені «Укрзалізницею» з корпорацією «Хюндай», зазначають у прес-службі А.КЛЮЄВА .

Проект передбачає отримання кредиту від корейського «Ексімбанку» на суму 216 млн. дол. США.

Наступного тижня в Україну прибуде делегація представників корейських фінансових інститутів для обговорення умов можливого кредиту.

За даними компанії «Хюндай Корпорейшн», такі проекти з виробництва корейських електропоїздів уже реалізуються в США, Туреччині, Іраку та Індії.