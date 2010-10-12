Мінтранс представив морські проекти

Міністерство транспорту і зв`язку України 11 жовтня під час інвест-форуму країн-учасниць транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (ТRАСЕСА) представило проекти нових морських транспортних магістралей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, українська сторона представила пілотний проект щодо створення нової лінії ро-ро сполучення між Одеським портом і турецьким портом Хайдарпаша. Як зазначають у міністерстві, цей проект спрямований на задоволення попиту з боку турецьких автоперевізників, які поставляють свої вантажі в Європейський Союз. Створення нового коридору дасть змогу розвивати пряму двосторонню торгівлю і збільшити транзит через Одеський порт.

Крім того, були презентовані плани щодо створення нової магістралі пасажирських перевезень між Одеським і Ялтинським портами і портами Бургас (Болгарія), Пірей (Греція) і Поті-Батумі (Грузія). Цей проект передбачає встановлення сполучення між Чорноморським і Середземноморським регіонами.

Також учасникам засідання була запропонована модернізація морського сполучення Одеса – Самсун (Туреччина) – Поті, що дозволить перерозподілити вантажопотоки з автотранспорту Європи, Туреччини і Кавказу на морський транспорт.

Крім того українською стороною було запропоновано створення ро-ро і контейнерної лінії Варна (Болгарія) – Іллічевськ – Керч – Поті. Планується модернізувати інфраструктуру портів і скоротити кількість операцій з обробки судів по цьому маршруту.

Довідка УНІАН. Ро-ро — горизонтальний метод завантаження і вивантаження автотранспортних засобів і вагонів на судно або з судна на їх власних колесах.