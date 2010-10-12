Мінекономіки ініціює введення квоти на експорт зерна

Міністерство економіки ініціює введення квоти на експорт зерна в обсязі 2 702 тис. тонн до 31 грудня 2010 року.

Про це йдеться у відповідному проекті постанови Кабінету міністрів, розміщеному на сайті Мінекономіки.

Згідно з документом, пропонується квоту на експорт пшениці встановити у розмірі 500 тис. тонн, кукурудзу – 2 млн. тонн, ячменю – 200 тис. тонн, а також по 1 тис. тонн – жита і гречки.

Як повідомляв УНІАН, міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК 7 жовтня повідомив, що Кабмін ввів квотування експорту зерна, але обсяги, терміни і умови допрацьовуються, додавши, що остаточне рішення з цього питання буде ухвалене на засіданні уряду 11 або 13 жовтня.

На думку М.ПРИСЯЖНЮКА, квота на експорт кукурудзи повинна бути встановлена в обсязі 3 млн. тонн, ячменю – близько 100 тис. тонн і пшениці – до 1 млн. тонн.