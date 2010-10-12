Курси іноземних валют в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 7,98 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках не змінився порівняно з 11 жовтня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-8,00 грн./дол.

Середній курс з купівлі євро в українських банках знизився на 0,6% відучора і сьогодні становить 10,95 грн./євро, продажу – на 0,8% – до 11,10 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,88-11,02 грн./євро, з продажу – в межах 11,03-11,24 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 жовтня дещо знизився і сьогодні становить 0,2599 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,6% – до 0,2670 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2720 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., курс продажу – 7,98 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,97 грн./дол., з продажу – в межах 7,96-8,00 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,96 грн./євро, продажу – на 0,7% – до 11,11 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,01 грн./євро, з продажу – в межах 11,05-11,24 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 11 жовтня і сьогодні становить 0,2601 грн./рубль, курс продажу знизився на 0,5% – до 0,2674 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2530-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2720 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/7,998 грн., євро – 10,85/11,20 грн., рубль – 0,2500/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,955/7,995 грн., євро – 10,90/11,30 грн., рубль – 0,2570/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,95/7,98 грн., євро – 10,88/11,15 грн., рубль – 0,2580/0,2660 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 12 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,9099, до євро – 11,023237, до російського рубля – 0,26515.