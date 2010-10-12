Погода на завтра. Уночі морозитиме

Завтра в Україні опади не очікуються, вдень до 11° тепла.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 13 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла, на Закарпатті до 15°; у південних областях вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту місцями приморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; в Криму вночі 5-10° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6-11° тепла.

У столиці також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10°.