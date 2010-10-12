Азаров дав відмашку на продаж Укртелекому

Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні схвалив умови продажу державного пакету акцій ВАТ “Укртелеком” зі стартовою ціною 10,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів глава Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Водночас він не назвав інших подробиць, відзначивши, що завтра у “Відомостях приватизації” планується оприлюднити оголошення про конкурс з продажу 92,79% акцій “Укртелекому”. Конкурс буде проведено через 75 днів після офіційної публікації про оголошення.

О.РЯБЧЕНКО відзначив, що у разі, якщо опублікувати оголошення завтра не встигнуть, це зроблять наступного дня. Він також повідомив, що завтра планується його прес-конференція з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до прийнятого 27 вересня Кабінетом міністрів України розпорядженням № 1884-р, державний пакет акцій ВАТ «Укртелеком» у розмірі 92,79% статутного фонду буде виставлено на конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону.

У жовтні Фонд державного майна України почав підготовку до проведення конкурсу з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу державного пакету акцій ВАТ "Укртелеком".

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – монополіст на ринку зв`язку, число абонентів місцевого телефонного зв`язку перевищує 10,3 млн. осіб. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) тощо.

Дохід компанії в 2009 році становив 8,4 млрд. грн., збитки компанії - 456,4 млн. грн.