Експерти попереджають: ціни зростатимуть і далі

Експерти прогнозують подальше зростання цін на товари до досягнення рівня девальвації гривні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні під час круглого столу на тему «Що потрібно зробити, щоб зупинити зростання цін на продукти?».

За словами генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимира ЛАПИ, причин для зростання цін дуже багато, починаючи з девальвації гривні дворічної давності. «Україна дуже сильно інтегрована у світові ринки аграрної продукції і, коли світові ціни після кризи повертаються на свій традиційний рівень, українські ціни перераховуються від цього рівня за курсом вже не 5, а 8 грн./дол. Цей чинник впливатиме на ціни, я думаю, ще кілька років», – сказав В.ЛАПА.

При цьому він додав, що «ми не одержали 60% зростання цін після 60% девальвації гривні». На думку експерта, цей процес буде розтягнутий у часі, і боротися з цим складно, тому що підстав для ревальвації гривні немає.

Фінансовий аналітик Eavex Capital Андрій ПАТІОТА відзначив, що Україна є доларозалежною країною, а її економіка доларизована приблизно на 40%, і все, навіть внутрішні ціни прив`язуються до курсу долару, оскільки курс гривні прив`язаний до курсу долара, а не до мультивалютної корзини.

«У 2008 році гривня щодо долара з вересня 2008 року по вересень 2010 року девальвувала на 56%. За ці два роки ціни росли не так стрімко. Якщо вірити офіційній статистиці, ціни на продукти харчування за ці два роки зросли на 22%», – сказав А.ПАТІОТА, додавши, що єдиний показник, який вийшов за межі рівня девальвації, – це алкогольні напої і тютюн, ціни на які зросли на 78%, але причиною цього є підвищення акцизів у кілька разів.

«Україна – країна, в якій долар має свою вагу, і ціни ще не підтягнулися до рівня девальвації гривні. Ця складова може бути присутньою у тому, що інфляція зберігатиметься висока, оскільки імпортних товарів і послуг у нас багато, і ми поступово наздоганятимемо рівень девальвації», – підкреслив експерт.