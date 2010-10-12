13 жовтня оголошено днем жалоби в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм Указом № 952/2010 та “у зв`язку із зіткненням локомотива з пасажирським автобусом, що сталося 12 жовтня 2010 року на залізничному переїзді перегону «Нікополь – Марганець» Придніпровської залізниці та призвело до численних людських жертв” оголосив 13 жовтня 2010 року днем жалоби в Україні.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з Указом, у день жалоби буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на всій території України, а також закордонних дипломатичних установ України. Також буде відмінено в Україні розважально-концертні заходи, спортивні змагання, внесено зміни до програм теле- і радіопередач.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 41 з яких загинули.