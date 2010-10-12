Лукашенко висловив співчуття Януковичу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО висловив співчуття Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ у зв`язку з трагедією в Дніпропетровській області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови білоруської держави.

"У Республіці Білорусь з глибоким сумом сприйнято звістку про трагічну загибель громадян України в результаті автокатастрофи, що сталася в Дніпропетровській області", – йдеться в співчутті.

Як уточнили в прес-службі, О.ЛУКАШЕНКО висловив співчуття від імені білоруського народу і себе особисто не тільки В.ЯНУКОВИЧУ, а й "братерському народу країни, а також рідним і близьким загиблих в автокатастрофі в Дніпропетровській області".

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом у Марганці, була 51 людина, 41 з яких загинули.