Янукович доручив Азарову розібратися з ОСББ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ опрацювати питання удосконалення нормативно-правової бази щодо створення і функціонування об`єднань співвласників багатоквартирних будинків та забезпечити розроблення і прийняття необхідних проектів нормативно-правових актів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Доручення дане з метою створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, запровадження ефективних форм управління житловими будинками, підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ дав доручення керівнику уряду передбачити в проекті державного бюджету України на 2011 рік необхідні кошти для фінансування заходів щодо належної підтримки діяльності новостворених ОСББ.