Уряд Японії надав допомогу лікарні на Київщині

Ставищенська районна лікарня для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи отримала допомогу від уряду Японії на 80 тис. доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної ради, зокрема, за кошти гранту для медичного закладу було придбано апарат ультразвукової діагностики, кольпоскоп, інше медичне обладнання, а також автомобіль швидкої допомоги.

Обладнання вже встановлено і використовується персоналом. Допомога надана у рамках Проекту людської безпеки «Кусаноне».

З цього приводу голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ наголосив, що відтепер жителям Ставищенського району не потрібно долати десятки кілометрів та витрачати сотні гривень на важливі медичні обстеження.

“Ставищенська районна лікарня - один з медичних закладів області, який дійсно потребував такої допомоги. На черзі також забезпечення сучасним медичним обладнанням лікарень Іванківського та Макарівського районів”, - зазначив він.