Майже ніхто з фермерів не може купити землю

Асоціація фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) виступає проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це заявив заступник президента АФЗУ, голова страйкового комітету АФЗУ Леонід КИРИЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, асоціація вимагатиме від Верховної Ради продовження мораторію до ухвалення пакету законів, які забезпечать прозорий ринок купівлі-продажу земель і створять сприятливі умови для власників земельних ділянок.

Зокрема, експерт вважає, що уряд повинен створити Земельний банк, який би здійснював операції з купівлі-продажу сільгоспземель. “Це захистить ринок від спекуляцій. Тоді земля залишиться в українців”, - сказав Л.КИРИЧЕНКО.

Також, за словами експерта, потрібен Закон «Про ринок землі» для того, щоб людина, яка живе і працює на землі, мала нагоду її купити. “На жаль, майже всі фермери України, яких налічується більш як 40 тис., не мають такої можливості. Держава повинна забезпечити доступні фінансові ресурси під відсотки згідно зі світовими нормами і строком до 20-25 років”, - додав Л.КИРИЧЕНКО.

На його думку, вільний продаж землі в умовах неприйняття ряду законів поглибить кризу в селі.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ц.р. парламент подолав вето Президента на закон про мораторій на продаж землі до 2012 року, і, відповідно до Конституції України, Президент повинен був його підписати.

2 лютого ц.р. на сайті Верховної Ради був оприлюднений закон про продовження мораторію на продаж землі до 2012 року.

Нагадаємо, мораторій повинні зняти з 1 січня 2011 року.