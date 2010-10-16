Кабмін відмінив частину платних послуг для студентів (список)

Кабінет міністрів України на засіданні 12 жовтня змінив постанову №796 від 27 серпня 2010 року “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”, вилучивши низку положень.

Текст відповідної постанови № 939 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 серпня 2010 р. №796» розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд відмінив платні послуги за проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, здійснення навчальним закладом підсумкового контролю під час переведення відповідно до законодавства студента, курсанта з одного навчального закладу до іншого у разі наявності відмінностей у навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими особа навчалася раніше, і навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими студент, курсант буде навчатися. Це стосується переліку дисциплін, обсягу годин або форм підсумкового контролю під час вивчення однакових дисциплін, змісту дисципліни, з якої студент, курсант був оцінений за попереднім місцем навчання, і відповідної дисципліни навчального плану, за яким студент, курсант буде навчатися, поновлення на навчання студента, курсанта, який був відрахований, за умови самостійного вивчення ним дисциплін (предметів).

Також Кабмін вилучив з постанови №796 положення про оплату проведення лабораторних занять для студентів, курсантів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин, а також за надання у користування документів з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час (вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули), вилучення та реалізацію частини бібліотечного фонду, що не використовується, дублетних документів, надання у користування документів на заставній та компенсаційній основі (у разі обслуговування користувачів, які не навчаються і не працюють у відповідному навчальному закладі).

Крім того не буде оплачуватися видача архівних довідок, витягів з навчальних планів, адміністративних довідок особам, які від’їжджають за кордон.