Засновано Всесвітній форум буковинців

Представники українського, румунського, молдавського, єврейського, польського, вірменського, німецького та російського національно-культурних товариств створили чернівецьку обласну громадську організацію «Всесвітній форум буковинців».

Як передає кореспондент УНІАН, за словами ініціаторів створення форуму, головними завданнями ГО «Всесвітній форум буковинців» стане налагодження сталих зв’язків краю з вихідцями з Буковини, захист національних, інтелектуальних і духовних цінностей краю і ефективне використання потенціалу буковинців у всьому світі. Громадська організація ставить за мету сприяти консолідації буковинської спільноти, розвитку її етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Очолив «Всесвітній форум буковинців» голова Товариства «Український Народний Дім в Чернівцях» Володимир СТАРИК, його заступниками стали голова товариства румунської культури ім. Міхая Емінеску Василь БИКУ та голова міжрайонного товариства молдавської культури Юрій СТАДНІЧУК.

За словами голови Єврейської громади Чернівецької області Лева КЛЕЙМАНА та голови обласного відділення ВГО «Руський рух України» В’ячеслава ОНЄГІНА, створення такої громадської організації назріла давно, і відтепер її діяльність «консолідуватиме усіх буковинців, незалежно від етнічної приналежності чи інших відмінностей». Керівник обласного Товариства польської культури ім. А.Міцкевича Владислав СТРУТИНСЬКИЙ наголосив на необхідності налагодження тіснішої співпраці новоствореної організації з іншими об’єднаннями буковинців у різних державах.

Учасники установчих зборів звернулися до усіх національно-культурних товариств області з пропозицією увійти до складу новоствореної організації на правах колективних членів. Вони також прийняли рішення звернутися до органів крайової влади з пропозицією провести наступного року в Чернівцях Всесвітній форум буковинців, ініціатива проведення якого виношувалася ще з 2008 року, але так і не була реалізована у зв’язку з введенням в області надзвичайного стану внаслідок стихійного паводку.