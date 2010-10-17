Міліцейський call-центр може прийняти скаргу, а може і сам вам подзвонити

В УМВС України у Рівненській області почав діяти call-центр – пілотний проект в системі органів внутрішніх справ України, спрямований на поліпшення їх взаємодії з населенням та оперативне вивчення думки громадян щодо ефективності роботи міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, call-центр презентував журналістам начальник УМВС України в області генерал-майор міліції Олег САЛО, з ініціативи якого і запроваджено таке нововведення.

О.САЛО зазначив, що call-центр створено насамперед для того, щоб почути думку громадян про роботу міліції, оперативно вживати заходів щодо захисту їх прав і свобод, а також виявлення злочинів та затримання підозрюваних у їх скоєнні.

О.САЛО також назвав номери телефонів, за якими громадяни можуть передавати свої повідомлення анонімно. Номери їх телефонів зберігатимуться лише у базі даних начальника УМВС.

Завдяки call-центру, зауважив керівник рівненської міліції, можна проводити дослідження громадської думки шляхом опитування абонентів щодо роботи правоохоронців. Для цього з бази Укртелекому було взято номери домашніх телефонів жителів Рівненщини. Під час розмови тому чи іншому абоненту пропонуватиметься відповісти на запитання щодо роботи міліції, або залишити свої побажання.

Як зауважили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України в області, це не перше технічне нововведення у роботі рівненської міліції.