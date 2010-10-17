Тимошенко: закон про мови лише роз'єднає суспільство

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що її фракція перешкоджатиме ухваленню нового закону про мови.

Про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, по закінченню з’їзду партії, передає кореспондент УНІАН.

"Ми будемо всіма силами, в тому числі парламентськими, захищати країну від введення другої державної мови", - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, влада наполягає на ухваленні цього закону для того, щоб відволікти увагу людей від інших нагальних соціально-економічних проблем.

Крім того, переконана вона, ухвалення цього закону лише роз’єднає суспільство. "Єдина державна українська мова не заважає вільному розвитку інших мов в Україні", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.