МЗС здивоване коментарями деяких українських політиків

МЗС України здивоване коментарями деяких українських політиків щодо візиту в Україну Президента Венесуели Уго ЧАВЕСА.

Про це кореспонденту УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«У МЗС здивовані окремими коментарями певних українських політиків та експертів щодо візиту в Україну Президента Венесуели У.ЧАВЕСА», - сказав він.

О.ВОЛОШИН зазначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проводить прагматичний і зрозумілий для закордонних партнерів курс на міжнародній арені, який полягає у простому принципі: Україна працює з усіма державами, де є реальні українські інтереси.

О.ВОЛОШИН нагадав, що під час візиту У.ЧАВЕСА обговорювалися конкретні економічні проекти і торговельно-економічне співробітництво, що, за його словами, аж ніяк не може протирічити пріоритетним напрямкам української зовнішньої політики, якими є європейська інтеграція та стратегічне партнерство із США і Росією.

Він наголосив, що динамізм і прагматизм зовнішньої політики проявлявся навіть у тому, що сьогодні, коли на рівні глав держав проводилися українсько-венесуельські переговори, керівник МЗС Костянтин ГРИЩЕНКО перебував з офіційним візитом у Лівані, а його заступник – Павло КЛІМКІН проводив зустріч з послами країн ЄС за підсумками візиту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Брюсселя 13-14 жовтня і з питань переговорів щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС.

«На відміну від часів, коли зовнішньою політикою займалися окремі з нинішніх коментаторів, Україна не збирається дружити проти когось чи з надуманих геополітичних міркувань відмовлятися від співпраці з тими, ким це вигідно», - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, колишній міністр закордонних справ, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає сумнівними політичні та економічні засади активізації українсько-венесуельських відносин, що може призвести до погіршення відносин України із США та Європейським Союзом.

Коментуючи результати візиту Президента Венесуели У.ЧАВЕСА в Україну, він наголосив, що У.ЧАВЕС є лідером, з яким не спілкується весь демократичний світ.

«Нинішня українська влада демонструє у зовнішній політиці свої вільні погляди, тоді як всередині країни обслуговує інтереси великого капіталу, великого бізнесу, що не є сумісним», - сказав Б.ТАРАСЮК. На його думку, «очевидною мотивацією таких контактів є побажання Кремля».

«І не випадково, що ЧАВЕС заявив про те, що він запрошує Україну до видобутку нафти і газу у родовищах у Венесуелі, як це робить Росія», - зауважив екс-міністр закордонних справ.

Водночас Б.ТАРАСЮК заявив, що в нього особисто «викликає сумнів економічне підґрунтя видобутку нафти і газу у Венесуелі». «І в разі транспортування її в Україну – якою буде великою ціна…», - констатував він.

У зв’язку з цим Б.ТАРАСЮК заявив про більшу економічну доцільність для України закупати енергоносії в інших країнах.