Януковича чекають у госпіталі та на дорозі Київ-Чоп
07:05, 19 жовтня 2010Суспільство
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Програма поїздки на Рівненщину
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завтра, 19 жовтня, здійснить робочу поїздку на Рівненщину.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у відкритті фізіотерапевтичного корпусу комунального закладу «Обласний госпіталь для інвалідів війни» (смт. Клевань).
Президент України також ознайомиться з ходом реалізації третього проекту «Ремонт автомобільної дороги «Київ - Чоп» та прийняття в експлуатацію ділянки автодороги.
Крім того, під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Регіонального комітету з економічних реформ.
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