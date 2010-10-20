Аделаджі світить 12 років з конфіскацією

11:58, 20 жовтня 2010
Суспільство
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Досудове слідство завершено

Досудове слідство у справі фінансових афер компанії «Кінгз Кепітал» закінчене, і міліція запрошує обдурених вкладників ознайомитися з матеріалами.

Як пише «Газета по-киевски» у №198 від 20 жовтня, через те, що постраждалих декілька тисяч, а сама справа налічує 100 томів, ця процедура може затягнутися на місяці.

Газета нагадує, що днями виповнюється два роки скандалу з компанією «Кінгз Кепітал», яка припинила свою діяльність наприкінці жовтня 2008 року. У Києві і регіонах існувала розгалужена система філій «КК», які відкривалися винятково при церкві пастора Сандея АДЕЛАДЖІ «Посольство Боже». На відеозаписах, що потрапили в розпорядження слідства, видно, як сам духовний лідер С.АДЕЛАДЖА наполегливо рекомендує пастві закладати свої квартири й нести гроші в «Кінгз Кепітал».

При цьому видання відзначає, що докази провини пастора наявні, але змінювалися уряди і слідчі, а він продовжував свої помпезні богослужіння з обов`язковим збором десятини і відкрито висміював обвинувачів. Тільки під другу річницю афери МВС закінчило розслідування справи.

Учора постраждалим почали приходити листи з Головного слідчого управління МВС, підписані слідчим НАЗАРЕНКОМ. Там було сказано, що досудове слідство завершено, запрошуємо ознайомитися з матеріалами справи, повідомив газеті адвокат потерпілих Іван БОДНАРУК.

Згідно з листом, С.АДЕЛАДЖА звинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: «Шахрайство в особливо великих розмірах», «Створення злочинної організації» і «Підробка документів».

Адвокат припускає, що суд тут застосує принцип поглинання тяжчою статтею – «Шахрайство», тому покарання може бути не більше 12 років з конфіскацією.

Крім того, обвинуваченими у справі «Кінгз Кепітал» проходять засновник компанії Олександр БАНДУРЧЕНКО, його компаньйон САФОНОВ і фінансисти С.АДЕЛАДЖІ – ГОЛОВАНОВ, КОЛЕСНИКОВ і ЄРЕСЬКО.

Газета відзначає, що найсерйозніші звинувачення висунуто не С.АДЕЛАДЖІ, а топ-менеджерові «КК» О.БАНДУРЧЕНКУ. Йому ставлять як провину, окрім статей, пред`явлених пасторові, ще й тяжку частину 3 статті 358 КК – «Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у складі групи», якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Слідчі чомусь не зробили О.БАНДУРЧЕНКУ поблажку, хоча він активно надавав свідчення, відзначає видання.

Адвокат І.БОДНАРУК упевнений, що «Кінгз Кепітал» – це лише вершина грандіозних афер, які, за його словами, проверталися в «Посольстві Божому».

«Є й інші, але С.АДЕЛАДЖА чомусь звинувачується лише по «КК» і ПП «Грант». За іншими справами – такими як «Леоне банк», що лопнув, афери Жанни КИСІЛЬ – пастор проходить свідком, хоча, на думку адвоката постраждалих, міг би також бути обвинуваченим», пише газета.

Як повідомляв УНІАН, сума коштів, одержаних «Кінгз Кепітал» від громадян, перевищує 100 млн. доларів.

 

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