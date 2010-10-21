У Макіївці 2-річна дитина померла від кульового поранення в живіт

У м. Макіївка Донецької області дворічна дитина померла в лікарні від кульового поранення в живіт.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міського управління міліції.

Згідно з повідомленням, 16 жовтня 2010 року в Гірницький райвідділ Макіївського міськуправління міліції надійшло повідомлення з дитячої лікарні про те, що до них доставлено дворічного хлопчика з вогнепальним пораненням в ділянку живота. Слідчо-оперативна група спільно з керівництвом міськуправління негайно виїхала на місце події для з`ясування всіх обставин того, що сталося.

За словами батька потерпілого, 16 жовтня він знаходився в себе вдома разом із сином 2008 року народження. Хлопчик, граючись, схопив батькову барсетку (маленьку сумочку) з тумбочки і впустив на підлогу, але в цей момент стався постріл, від якого дитина дістала кульове поранення в живіт. Як виявилось, на той момент у барсетці знаходився бойовий пістолет, заряджений бойовими патронами, і запобіжник не був включений, що й привело до мимовільного пострілу. Батько відразу викликав швидку допомогу, яка й доставила хлопчика в лікарню.

Медики пояснили, що отримане поранення не сумісне з життям, але, незважаючи на це, до останнього боролися за життя малюка, пояснили в міліції. Наступного дня хлопчик помер від численних пошкоджень внутрішніх органів.

За словами начальника міського відділення міліції Гірницького райвідділу м. Макіївки Олександра КАЛІСТРАТОВА, під час огляду квартири, де стався інцидент, був вилучений пістолет, у патроннику якого знаходилася гільза від використаного патрона, а також боєприпаси до зброї. Дані речові докази направлені на експертизу.

На момент огляду квартири ніяких дозвільних документів на зберігання і носіння вогнепальної зброї господарю не виявлено, більше того, виявлені порушення правил його зберігання, де і з якою метою він придбав вогнепальну зброю, належить розібратися слідству.

О.КАЛІСТРАТОВ розповів, що батько загиблої дитини – 33-річний житель Макіївки, офіційно не працює, одружений, 2005 року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував строк за вимагання. На даний момент стосовно нього порушено кримінальну справу за статтею 263 - «незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами», і 264 - «недбале зберігання вогнепальної зброї чи боєприпасів» Кримінального кодексу України.