У Тернополі відбувся Віденський бал

У Тернополі з нагоди Дня національного свята Австрійської Республіки відбувся Віденський бал.

Як повідомив під час прес-конференції Святослав ЛАШКЕВИЧ, генеральний директор маркетингової групи «9 з половиною ідей», яка організовує захід, загалом на бал запрошено 90 пар. «Впродовж місяця усі люди, які купили квитки, мали можливість безкоштовно пройти майстер-класи у танц-клубі «Альянс». Відомих у місті людей, як і представників влади, які теж будуть сьогодні розважатися на балу, я на цих майстер-класах не помітив. Можливо, вони просто не хочуть танцювати, а можливо, вже вміють це робити і навіть здобудуть титул Короля або Королеви балу», – зазначив С.ЛАШКЕВИЧ.

За його словами, Короля та Королеву балу обиратимуть з-поміж тих людей, які найкраще себе проявлять вмінням танцювати. Окрім сертифікатів, які засвідчують титул, найкращі танцівники також отримали цінні подарунки від організаторів. Окремо розіграно путівку на двох до Австрії.

Бал провели в приміщенні обласного драмтеатру під супровід Галицького камерного оркестру. Майстер-клас для учасників балу проводив київський хореограф Дмитро ДІКУСАР.

Організатори наголосили на обов’язковому дрес-коді. На бал чоловікам можна у фраку-смокінгу або темному костюмі, жінкам – у вечірніх сукнях. У програмі балу – вальси, танго, польки, а під кінець для розваги оркестр виконає блюз. Поміж танцями гостей частували, а також розігрували цінні призи.

«Ми хочемо, щоб люди відчули красу і шарм Віденського балу, а разом з тим гарно відпочили і набралися позитивних емоцій», – пояснив задум С.ЛАШКЕВИЧ.