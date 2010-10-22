Зустріч щодо газових питань планується у форматі Бойко-Шматко-Еттінгер

Тристоронню зустріч Україна - Росія - ЄС щодо обговорення газових питань, у тому числі й модернізації газотранспортної системи України, планується провести на рівні міністрів енергетики України Юрія БОЙКА і Росії Сергія ШМАТКА за участю Комісара з питань енергетики Європейського Союзу Гюнтера ЕТТІНГЕРА.

Про це в коментарі УНІАН повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ.

«Поки йдеться про те, щоб відбулася зустріч у форматі БОЙКО, ШМАТКО і ЕТТІНГЕР», - сказав посол.

При цьому М.ЗУРАБОВ уточнив, що дату проведення такої зустрічі ще не визначено.

«Ми думаємо, що 27 числа під час візиту прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА до Києва це питання обговорюватиметься. Можливо, тоді й буде визначено конкретну дату зустрічі», - сказав М.ЗУРАБОВ.

Нагадаємо, 20 жовтня на засіданні Кабінету міністрів прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що в ході його візиту до Брюсселя 13-14 жовтня Європейська комісія погодилася з пропозицією України про проведення тристоронньої зустрічі Україна - ЄС - Росія щодо обговорення питання про модернізацію української ГТС.

Довідка УНІАН. 23 березня 2009 року в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української газотранспортної системи, за підсумками якої було схвалено декларацію. Згідно з документом, уряд України узяв на себе низку зобов`язань з імплементації європейського законодавства щодо регулювання ринку газу. Крім того, Україна пообіцяла забезпечити прозорість інвестицій.

Міністерство палива та енергетики України має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів із модернізації ГТС до 2018 року.

2 серпня міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО повідомив, що інвестиції в модернізацію української газотранспортної системи в розмірі 1,2 млрд. дол. дозволять щорічно економити до 1,5 млрд. куб. м газу, використовуваного для перекачування газу в Європу.

13 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна має намір залучити до модернізації своєї газотранспортної системи Європейський Союз, Росію й низку інших країн.