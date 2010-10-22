Янукович їде на Кіровоградщину

У п’ятницю, 22 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою на Кіровоградщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемоніях відкриття Міжнародного пасажирського терміналу комунального підприємства аеропорт «Кіровоград» та радіологічного корпусу Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру.

Президент України також ознайомиться з роботою ЗАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій» і вручить ключі від автомобілів ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Цього ж дня під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засідання робочої групи Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери охорони здоров’я.