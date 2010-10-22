Янукович їде на Кіровоградщину
07:08, 22 жовтня 2010Суспільство
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(програма робочої поїздки)
У п’ятницю, 22 жовтня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою на Кіровоградщині.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у церемоніях відкриття Міжнародного пасажирського терміналу комунального підприємства аеропорт «Кіровоград» та радіологічного корпусу Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру.
Президент України також ознайомиться з роботою ЗАТ «Науково-виробниче підприємство «Радій» і вручить ключі від автомобілів ветеранам Великої Вітчизняної війни.
Цього ж дня під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться розширене засідання робочої групи Комітету з економічних реформ з питань реформування сфери охорони здоров’я.
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