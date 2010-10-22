У Кіровограді прогриміли три вибухи

У Кіровограді сьогодні вночі сталися вибухи біля будівель прокуратури, міліції та суду.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вибух на сходах приміщення Кіровоградської обласної прокуратури пролунав близько третьої години ночі.

З місця події вилучено фрагменти артилерійського снаряду, осколчасті частини годинника, пальчикова батарейка.

Приміщення обласної прокуратури залишилося неушкодженим, постраждалих від вибуху немає.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

В цей же час в Кіровограді пролунало ще два вибухи: біля приміщення Кіровського відділу міліції Кіровоградського міськвідділу УМВС в області та біля Кіровського районного суду.

Ніхто з громадян не постраждав, приміщення суду не ушкоджене, у відділі міліції розбито скло в двох вікнах.

За фактами спрацювання вибухових пристроїв триває перевірка.