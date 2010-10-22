МВС України та Росії активізують співпрацю

Міністри внутрішніх справ України та Російської Федерації Анатолій МОГИЛЬОВ і Рашид НУРГАЛІЄВ домовилися про активізацію співпраці у боротьбі зі злочинами економічної спрямованості та у сфері протидії обігу наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України таких домовленостей було досягнуто сьогодні під час спільного засідання колегій Міністерств внутрішніх справ України та РФ у Ялті.

Зокрема, учасники засідання розглянули питання щодо зміцнення співробітництва органів внутрішніх справ України та Російської Федерації з протидії злочинності у сфері економіки держав, а також взаємодії органів внутрішніх справ країн у боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

«Вжиті останнім часом Президентом та урядом України заходи дозволили призупинити процес тінізації економіки. Незважаючи на негативні процеси, пов’язані зі світовою фінансово-економічною кризою, вже є перші позитивні результати. Спостерігається певна тенденція до зменшення тіньового сектору», - зауважив А.МОГИЛЬОВ.

За його словами, дуже великий вплив на вирішення цих проблем має рівень взаємодії органів внутрішніх справ держав, особливо на таких напрямках, як попередження економічних правопорушень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, постачання енергоресурсів, обіг алкогольної та тютюнової продукції, попередження виникнення каналів нелегального переправляння товарів через кордон, а також запобігання здійсненню псевдоекспортних операцій з метою незаконного відшкодування податку на додаткову вартість.

Також А.МОГИЛЬОВ відзначив необхідність ефективного вирішення питань щодо міждержавного розшуку злочинців.

«В роботі правоохоронних відомств двох держав є багато чого спільного, нас об’єднує питання міграції, у нас є спільний кордон, спільні питання щодо охорони громадського порядку під час міжнародних заходів, таких як Євро-2012 та Олімпіада у Сочі у 2014 році», - зазначив у свою чергу Р.НУРГАЛІЄВ.

За результатами сьогоднішнього обговорення були підписані рішення спільного засідання колегій міністерств внутрішніх справ «Про зміцнення співробітництва органів внутрішніх справ Російської Федерації та України у протидії проникненню злочинності у сферу економіки держав» та «Про взаємодію органів внутрішніх справ Російської Федерації та України у боротьбі з незаконним обігом наркотиків».

Планується, що наступна зустріч керівників правоохоронних відомств Росії та України відбудеться через рік у м. Владивосток (Російська Федерація).