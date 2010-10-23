Ліквідовано розлив понад 4 кг ртуті

У Черкасах ліквідовано розлив понад 4 кілограмів ртуті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС у Черкаській області, розлив ртуті було виявлено на розі вулиць 30 років Перемоги та Руставі.

Через інтенсивний рух транспорту, який до оточення території рухався просто по розливу ртуті, площа зараженої місцевості становила 50 м2. Для проведення демеркуризації цієї прощі фахівцям МНС довелось зняти 7-сантиметровий шар забрудненого ґрунту.

Зібрану землю, а також небезпечний метал для подальшої утилізації передано до ТОВ «Добробут-ЕКО-Україна». Після проведеної демеркуризації місцевості на місці події було зроблено аналіз забруднення повітря. Наявності понад гранично допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі не виявлено.

Загрози житловим будинкам, дитячому садку та школі, розташованим за кількасот метрів від місця надзвичайної пригоди, немає, запевнили в ГУ МНС.