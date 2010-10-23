ЄБРР відкрив "ВТБ Банку" кредитну лінію

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у рамках своєї Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) відкрив "ВТБ Банку" (м. Київ) кредитну лінію торгового фінансування у розмірі 50 млн. дол., говориться в повідомленні ЄБРР.

У рамках цієї програми ЄБРР надає гарантії міжнародним підтверджуючим банкам, приймаючи на себе політичні та комерційні платіжні ризики, пов`язані з міжнародними торговими операціями, які здійснюються банками в країнах діяльності ЄБРР.

Цей проект є частиною стратегії ЄБРР, спрямованої на сприяння кредитуванню реального сектора української економіки. Відповідно до результатів ПСРТ за 2009 рік Україна перебуває на третьому місці (після Росії та Грузії) серед усіх країн діяльності ЄБРР за кількістю торгових операцій, що були підтримані в рамках Програми.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 жовтня 2010 р., він узяв на себе зобов`язання щодо надання інвестицій на суму більше 5,1 млрд. євро в рамках 204 проектів.

ПАТ «ВТБ Банк» засновано в 1992 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 жовтня 2010 року становили 30,826 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 26,206 млрд. грн., зобов`язання – 28,644 млрд. грн., статутний капітал - 2,929 млрд. грн., власний капітал – 2,183 млрд. грн.

Збиток «ВТБ Банку» за січень-вересень 2010 року становив 130,558 млн. грн.

Російський "Внєшторгбанк" (ВТБ) володіє 99,9153% акцій ПАТ «ВТБ Банк».