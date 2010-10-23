На Чорному морі треба зробити як тоді, після цунамі

Росія має намір створити систему раннього попередження про смерчі на узбережжі Чорного моря.

Як передає власний кореспондент у Росії, про це глава Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ Сергій ШОЙГУ сказав на нараді з питань ліквідації наслідків стихійного лиха в Краснодарському краю, яку провів прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Ми пропонуємо зробити так, як коли після цунамі в Південно-Східній Азії було Ваше доручення з установлення систем раннього попередження, але в даному разі не від цунамі, а від смерчів, щоб ми могли незалежно від людського чинника оповіщати людей на узбережжі Чорного моря про цю небезпеку - так, як це зроблено на Камчатці і на Сахаліні», - сказав С.ШОЙГУ, звертаючись до В.ПУТІНА.

У свою чергу прем`єр-міністр Росії доручив підготувати пропозиції з фінансування. «Ми це зробимо», - запевнив він.

В.ПУТІН нагадав, що у Краснодарському краю з 15 на 16 жовтня цього року в результаті смерчу і повені загинули 16 осіб і ще 7 вважаються зниклими безвісти.

За його словами, у цілому стихія зачепила 29 населених пунктів, 192 тис. осіб. У епіцентрі лиха були затоплені 1800 будинків. Було порушено електро-, водопостачання, транспортне сполучення на залізниці та автошляхах, додав він.