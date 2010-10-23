В Нікітському ботанічному саду відкриють «Бал хризантем»

Сьогодні в Нікітському ботанічному саду (Ялта, Крим) відкриється традиційна осіння виставка "Бал хризантем".

Як повідомляє офіційний сайт Нікітського ботсаду, виставка проходитиме на реконструйованій і розширеній ділянці площею 0,3 га.

В експозиціях буде представлено понад 300 сортів хризантем: від дрібноквіткових бордюрних, які відкривають бал цвітіння, до великоквіткових високорослих, із суцвіттями найрізноманітніших забарвлень, форм і розмірів.

"Масове цвітіння хризантем триватиме до середини листопада, а за сприятливих погодних умов помилуватися цвітінням хризантем просто неба можна буде до кінця листопада", - повідомляє сайт.