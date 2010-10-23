У Києві відкрили Гаваньский міст

Сьогодні в Києві було запущено в експлуатацію першу чергу Подільського мостового переходу через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, відкрито рух по Набережно-Хрещатицькій естакаді й Гаванському мосту в обидва напрямки.

На урочистій церемонії з нагоди введення в експлуатацію першої черги об`єкту був присутній прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, який подякував керівництву й співробітникам публічного акціонерного товариства «Мостобуд» за будівництво об`єкту з випередженням графіку.

«Хочу вас привітати з черговою приємною подією в нашому з вами житті – відкриттям цієї споруди... Я перш за все хотів би подякувати нашим будівельникам, які працювали в три зміни, дуже напружено й відповідально, розуміючи, що вирішення цього завдання полегшить життя наших киян», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем`єр підкреслив, що в квітні поставив завдання мостобудівникам ввести в експлуатацію першу чергу мостового переходу в жовтні, й це завдання успішно виконано. «Ось жовтень - і вона завершена. Ми з вами разом показали, що можемо дотримуватися свого слова. Й це далеко не останній об`єкт у Києві, який ми здамо до кінця року», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що другу чергу Подільського мостового переходу – від вулиці Набережно-Хрещатицької до проспекту Ватутіна - планується ввести в експлуатацію в першому півріччі 2012 року, а повністю завершити об`єкт - у 2013 році.

Також М.АЗАРОВ вручив відзнаки уряду кращим співробітникам ПАТ «Мостобуд».

Довідка УНІАН. Роботи з будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро почалися в 1993 році, проте в 1994 були припинені. Відновлення робіт відбулося в 2003 році.

Очікується, що після закінчення будівництва довжина мостового переходу від вулиці Межигірської до бульвару Перова становитиме 7,04 км, проектна пропускна спроможність – 60 тисяч автомобілів на добу.

Мостовий перехід розраховано на одночасний рух автотранспорту по 6-ти смугах і метро. Кошторисна вартість об`єкту – 9,1 млрд. грн.

Рух по Гаванському мосту в обидва напрямки істотно полегшує транспортне сполучення житлових районів Оболонь, Вигурівщина, Троєщина з центральною частиною столиці.