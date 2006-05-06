7-8 червня відбудеться міжнародна конференція з формування транспортної мережі Чорноморського регіону

Представництво Європейської комісії в Україні підтримає V міжнародну транспортну конференцію «Формування транспортної мережі Чорноморського регіону. Інтеграція мережі Схід-Захід», яка пройде в Одесі 7-8 червня в рамках щорічної виставки «Інтертранспорт-2006».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, в ході пленарного засідання делегації Європейської економічної комісії ООН, Євросоюзу, Економічної комісії в Україні, Організації Чорноморського економічного співробітництва, провідних транспортних підприємств і асоціацій України, Росії, Молдови, Ізраїлю і країн Євросоюзу обговорять перспективи розвитку транспортної мережі Чорноморського

регіону та інтеграції в мережу Схід-Захід. Особливу увагу керівники міжнародних транспортних структур країн Європи і СНД планують приділити перспективам розвитку великих транспортних вузлів.

У програмі форуму - виступи міністра транспорту Ізраїлю Шитріта МЕЇРА, начальника відділу водного транспорту міністерства транспорту і автомобільних доріг Молдови Іона ПОПЕСКУ, виконавчого директора Бюро економічного менеджменту і правових досліджень компанії «ВСЕОМ» Жана-Люка ПОЖЕ і генерального директора Міжнародної автодорожньої федерації Ентоні ПІРСА.

Конференція і виставка проводяться за рішенням XI засідання Ради міністрів закордонних справ країн - учасниць Організації Чорноморського економічного співробітництва при підтримці міжурядової комісії TRACECA.