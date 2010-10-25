Підприємці у Львові вимагають відставки уряду

Сьогодні у Львові близько 2,5 тисяч підприємців провели акцію протесту проти ухвалення нового Податкового кодексу і за відставку уряду Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченку на проспекті Свободи, скандуючи гасла: «Зупинимо податковий терор!», «Ми – за чесні податки!» Маніфестанти тримали в руках плакати з написами: «Де канікули для малого бізнесу?», «Уряд Азарова-Тігіпка у відставку».

В акції брали участь підприємці різних галузей: торгівлі, автоперевезень, сфери послуг тощо, крім того, були присутні страйкові комітети районних центрів Львівської області.

«У нас має бути утверджений основний принцип усвідомлення природи влади: влада – наші наймані працівники, завдання яких не накопичення власних статків шляхом використання наданих якихось преференцій і впливів, а служіння на користь народу і державі. Якщо влада вперто не хоче це розуміти, то існують способи її дострокового усунення», - заявив під час виступу Ігор ГУРНЯК, голова Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу України.

Довкола площі біля пам`ятника Т.Шевченку проїхали автомобільним маршем 30 таксистів. Також відбувся «мобільний марафон» виступів представників інших міст України, зокрема, Харкова, Сєверодонецька, Луганська і Криму.

Протестувальники висловили переконання в тому, що запропонований урядом Податковий кодекс призведе до смерті їх бізнесу. Тому під час мітингу між людьми ходила велика книжка “Податковий кодекс” із зображенням обличчя прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА і косою.

На мітингу одноголосно була ухвалена резолюція, зокрема, з вимогою до влади відхилити проект Податкового кодексу.

Крім того, у резолюції є вимога відставки уряду М.АЗАРОВА у повному складі «як такого, що не володіє здатністю вивести економіку з кризи і не має наміру цього робити».

«Репресіям проти бізнесу, які почались у Бердянську, Хмельницькій та Миколаївській областях, Луганській області ми відповімо адекватними діями в рамках закону, створенням підприємницького середовища загальної підтримки, вільним простором для бізнесу. Ми вимагаємо повернення вільних засобів масової інформації і висловлюємо своє обурення тим, що 10-тисячні мітинги підприємців не викликають зацікавлення у провідних національних телеканалів. Ми просимо журналістів прорвати інформаційну блокаду наших акцій спротиву по цілій Україні», - йдеться у тексті резолюції, який було передано до Львівської обласної державної адміністрації.

«У разі прийняття податкового кодексу ми розпочинаємо «податковий страйк», а друге читання податкового кодексу у Києві ми зустрінемо спільною безстроковою акцією разом з усією Україною», – заявили учасники акції протесту.

Нагадаємо, що на початку жовтня Верховна Рада в першому читанні ухвалила Податковий кодекс, який, на думку підприємців, містить небезпечні для розвитку і навіть існування середнього класу норми.

У жовтні по всій Україні, зокрема, у Миколаївській, Луганській, Донецькій, Львівській областях, у місті Києві, відбувся ряд масових акцій протесту. Загальна кількість їх учасників – понад 100 тисяч підприємців.

Організатори протесту – Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу України і Альянс «За чесні податки». Жодна політична партія не причетна до організації протестів, але організатори закликають усіх небайдужих приєднуватися до них заради спільної мети.