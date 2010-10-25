Адвокат Пукача просить порушити справу проти слідчого

Адвокат Олег МУСІЄНКО вважає незаконним рішення слідчих про усунення його від захисту екс-генерала міліції Олексія ПУКАЧА і просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА порушити кримінальну справу проти посадовців Генеральної прокуратури.

Як повідомив УНІАН сам О.МУСІЄНКО, відповідну заяву він надіслав на ім`я генпрокурора.

Як зазначив адвокат, він просить О.МЕДВЕДЬКА порушити кримінальну справу проти посадових осіб Генпрокуратури, у тому числі проти керівника слідчої групи, яка розслідує кримінальну справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе Владислава ГРИЩЕНКА, за перешкоджання захиснику здійснювати свої повноваження у кримінальному процесі, а також за навмисне позбавлення обвинувачуваного О.ПУКАЧА права на захист.

О.МУСІЄНКО вважає, що генпрокурор має порушити кримінальну справу за ознаками злочинів, передбаченими ч. 2 ст. 397 (втручання в діяльність захисника або представника особи) та ч. 2 ст. 374 (порушення права на захист) Кримінального кодексу України.

О.МУСІЄНКО пояснив, що змушений був звернутися до О.МЕДВЕДЬКА, щоб убезпечити себе від впливу Генеральної прокуратури.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела інформували, що у Генпрокуратурі вивчають можливість порушення кримінальної справи стосовно О.МУСІЄНКА за нібито розголошення ним матеріалів досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня О.МУСІЄНКО заявляв, що його підзахисного О.ПУКАЧА примушують до зміни захисту.

При цьому, як зазначив адвокат, О.ПУКАЧА намагалися переконати в тому, щоб він відмовився від проведення додаткового розслідування у справі із залученням Леоніда КУЧМИ і Володимира ЛИТВИНА.

19 жовтня О.МУСІЄНКО повідомив, що О.ПУКАЧУ таки вкотре змінили адвоката.

22 жовтня О.МЕДВЕДЬКО запевнив, що на екс-генерала міліції при обранні ним нового адвоката ніхто не тиснув.