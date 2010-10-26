БЮТ проведе у Києві альтернативний суботник

Фракція Блоку Юлії Тимошенко у Київраді заявляє, що планує провести альтернативний суботник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ у Київській міській раді з посиланням на голову фракції Тетяну МЕЛІХОВУ.

"Ініційований владою суботник – це суцільна показуха на порожньому місці. Кілька депутатів і чиновників показово помахали лопатами під об’єктивами камер", - сказала Т. МЕЛІХОВА.

На її думку, краще б міська влада провела акцію озеленення у Києві. "Якщо більшість ПОПОВА-ЧЕРНОВЕЦЬКОГО хоче нарешті реально зробити щось для киян, оскільки обіцяної відміни ганебних рішень, які приймались попередніми роками, все одно не відбувається, то їм треба посадити дерева в найменш озеленених районах Києва, а не щороку висаджувати рослини в одному з центральних парків на схилах Дніпра", - запропонувала голова фракції БЮТ у Київраді.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у київському парку Слави депутати і співробітники секретаріату Київради на чолі з Олесем ДОВГИМ провели суботник, який широко висвітлювався засобами масової інформації.