Дівчат брали зніматися під приводом кастингу для японського журналу

У Кривому Розі працівники правоохоронних органів припинили діяльність порностудії, до організації якої причетні четверо громадян Японії.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

За даними міліції, громадяни Японії під виглядом туристичної подорожі вперше прибули в Україну у травні 2009 року терміном на один місяць з метою виготовлення еротичних знімків за участю дітей. В подальшому вказані знімки були розміщені у мережі інтернет.

Вдруге зазначені громадяни прибули в Україну у жовтні цього року, а саме – до Кривого Рогу з метою заснування фотостудії. У Кривому Розі іноземці підшукали 31-річну місцеву жительку, помешкання якої було обладнане фото-, відеоапаратурою та приладами швидкісного доступу до інтернету. За допомогою цієї жінки вони підбирали неповнолітніх дівчат, яких під виглядом проведення кастингу у моделі для розміщення знімків у японському журналі моди фотографували в еротичному одязі та з частково оголеними частинами тіла, після чого розміщували ці фото на порнографічному сайті.

Проведеними оперативними заходами встановлено 9 малолітніх дівчат віком 13-15 років, які брали участь в еротичних зйомках, загальна ж кількість таких осіб – більше 20.

Фото- та відеозаписи, зроблені на вказаній студії, вилучено та направлено для проведення дослідження. За попередніми висновками експертів, вилучені фотознімки визнані порнографічними та такими, що мають сексуальну спрямованість і провокують ранній сексуальний досвід у дітей.

За даним фактом слідчим відділом Криворізького міськвідділу міліції порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх), максимальна санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.