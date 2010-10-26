У Криму відкрилася перша в Україні мережа соціальних аптек

Соціальні аптеки, які відкриваються нині в Сімферополі, щодо своєї ефективності не мають аналогів в інших регіонах України. Про це повідомив кандидат від Партії регіонів на посаду міського голови Сімферополя Віктор Агєєв.

За його словами, в інших містах України робилися спроби створення соціальних аптек, але особливого успіху вони поки не мали.

«Десь намагалися продавати ветеранам ліки за собівартістю, але виключно вітчизняного виробництва, десь була ідея безплатно давати медикаменти лише на 12 гривень в місяць. Ідеї були різні, але жодна з них сьогодні не працює, – наводить його слова Кримське інформаційне агентство. - Проект, який ми почали реалізовувати в Криму, не тільки не має аналогів в Україні, а й ефективний. До того ж турбота про ветеранів – один з головних пунктів програми Партії регіонів і президента».

Віктор Агєєв наголосив, що сімферопольські соціальні аптеки - комунальної, а не комерційної форми власності.

«Таким чином, контроль за їх роботою і цінами на ліки буде набагато жорсткіший. На жаль, нерідко, коли націнка на медикаменти в комерційних аптеках сягає 200 і більше відсотків. У соціальних аптеках цього не буде». А для запобігання зловживанням визначено список лікарів, які зможуть виписувати рецепти пільговикам для придбання ліків в соціальних аптеках.

«Ні для кого не секрет, що не рідкісними є випадки, коли соціальними пільгами часто користуються абсолютно не ті люди, для яких вони призначені. Ми знайшли спосіб, як цього уникнути».