Азаров їде на Вінниччину

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні відвідає Вінницьку область з робочим візитом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Вінницької обласної державної адміністрації.

За повідомленням, у ході поїздки глава уряду ознайомиться з роботою Вінницького заводу "Кристал", що займається обробкою алмазів і виробництвом ювелірної продукції, та науково-виробничого об`єднання "Форт", що випускає стрілецьку зброю.

Крім того, М.АЗАРОВ ознайомиться з ходом забудови мікрорайону "Поділля" у Вінниці і проведе нараду з господарським активом області, після чого дасть прес-конференцію для місцевих ЗМІ.