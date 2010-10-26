Фермер просить Януковича дати оцінку діям правоохоронців

Фермер Анатолій ГАЙВОРОНСЬКИЙ (с. Спаське Новомосковського району Дніпропетровської області) звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з відкритим листом, в якому просить дати правову оцінку діям правоохоронних органів, які розслідують вчинений у 2007 р. напад на нього і захоплення його майна.

Про це А.ГАЙВОРОНСЬКИЙ повідомив на прес-конференції в УНІАН.

«Прошу захистити мене від беззаконня правоохоронних органів і припинити зухвале “кришування” злочину проти мене посадовцями держави», - йдеться у листі.

За словами фермера, 21 жовтня 2007 р. на нього був вчинений напад, унаслідок якого він одержав тілесні ушкодження. Нападники також заволоділи його майном – урожаєм соняшнику на площі 9 га на суму понад 60 тис. грн.

На думку А.ГАЙВОРОНСЬКОГО, даний напад був спровокований його конфліктом через земельні паї з одним із великих аграрних господарств району.

За словами фермера, за фактом нападу 26 жовтня 2007 р. була порушена кримінальна справа, але дотепер вона так і не розслідувана. Двічі виносилися постанови слідчих про закриття даної справи, але судами ці постанови скасовувалися, а справу направляли на додаткове розслідування.

А.ГАЙВОРОНСЬКИЙ також зазначив, що прокуратура Дніпропетровської області перекваліфікувала дії нападників зі статті 187 Кримінального кодексу України (розбій) на легшу - ст. 122 (нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень). До того ж, стосовно одного з нападників кримінальна справа була закрита через відсутність складу злочину.

«Створюється враження, що впливові посадові особи гальмують розслідування, а органи прокуратури не вживають заходів контролю і відповідного нагляду за виконанням законів органами досудового слідства», - зазначає А.ГАЙВОРОНСЬКИЙ.

У своєму відкритому листі він, зокрема, просить Президента України провести службове розслідування причин затягування розслідування, а також доручити розслідування даної справи кваліфікованим слідчим прокуратури Дніпропетровської області або обласного управління внутрішніх справ.