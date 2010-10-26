В Україні за добу у пожежах загинуло 11 людей

В Україні протягом минулої доби було зареєстровано 134 пожежі у житловому секторі на яких виявлено тіла 11 загиблих осіб.

Як повідомляє прес-служба МНС, крім цього, виникло 10 пожеж на транспорті.

Вогнем знищено 38 будівель, 9 одиниць автотракторної техніки та 28 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 2 млн. 562 тис. грн., з яких 568 тис. грн. – прямі.