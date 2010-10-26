Євросоюз не обіцяє автоматизму у скасуванні віз для України

Європейський Союз заявляє про те, що автоматизму при скасуванні короткострокових віз для громадян України не буде, навіть після ухвалення Плану дій з лібералізації візового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Висновках про «Східне партнерство», прийнятих Радою закордонних справ ЄС на засіданні 25 жовтня в Люксембурзі.

«Рада наголошує, що не буде автоматизму в цьому процесі, і прогрес у виконанні контрольних показників уважно оцінюватиметься і закріплюватиметься рішеннями Єврокомісії і Ради», - наголошується у восьмому пункті документа, присвяченого процесу лібералізації візового режиму з Україною.

У Висновках зазначається, що процес оцінки умов для введення безвізового режиму мав би вступити в операційну фазу на базі Плану дій, що визначає всі технічні умови, яким має відповідати Україна.

При цьому у документі зазначається, що План дій для України буде двофазним і міститиме два типи контрольних показників: попередні показники у сфері рамкової політики (законодавство і планування), які, у свою чергу, прокладуть шлях для забезпечення відповідності більш специфічним показникам у сфері ефективної і постійної реалізації законодавчих змін на практиці.

Крім того, підкреслюється у документі, ефективна реалізація угод про спрощення візового режиму і реадміссії збереже своє особливо важливе значення.

У Висновках наголошується, що країни ЄС за посередництва Ради ЄС братимуть участь у різних етапах безвізового діалогу, включаючи участь у консультаціях про проект Плану дій і визначення контрольних показників.

При цьому сам проект Плану дій братиме до уваги оцінки експертів, одержані під час підготовчої стадії візового діалогу, а також супроводжуватиметься попередньою оцінкою наслідків можливої майбутньої лібералізації візового режиму.

Єврокомісія інформуватиме Раду ЄС про виконання першого списку контрольних показників (у сфері рамкової політики) з тим, щоб ухвалити рішення про перехід до оцінки відповідності другому списку більш специфічних контрольних показників.

Крім того, передбачається, що експерти країн - членів ЄС зможуть брати участь у моніторингових місіях Єврокомісії в рамках безвізового діалогу з Україною. При цьому у Висновках також наголошується, що такий підхід до підготовки переходу до безвізового режиму має стати прикладом для майбутніх переговорів з рештою країн - членів «Східного партнерства».

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз розпочали переговори про лібералізацію візового режиму в грудні 2008 року. У травні нинішнього року сторони домовилися про надання Україні Плану дій, який за своєю суттю має відповідати «дорожнім картам», наданим раніше країнам Західних Балкан.

Україна і ЄС сподіваються ухвалити План дій з лібералізації візового режиму на саміті ЄС-Україна 22 листопада цього року в Брюсселі.

Ініціатива «Східне партнерство» була розпочата ЄС у травні 2009 року. Вона має на увазі посилення співпраці з шістьма країнами - східними сусідами ЄС: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.