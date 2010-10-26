Помічник депутата побився через агітаційні листівки

11:31, 26 жовтня 2010
Суспільство
2208 0

Інцидент у Миколаєві

Помічник одного з депутатів Миколаївської міської ради був втягнутий у бійку через листівки, які ганьбили ділову репутацію депутата.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Увечері 25 жовтня до Центрального райвідділу міліції Миколаєва звернувся студент одного з вишів із заявою про те, що йому завдано тілесних ушкоджень.

Співробітники міліції встановили, що потерпілий разом зі своїми знайомими, один із яких – помічник депутата міськради, побачили на вулиці трьох чоловік, які розклеювали на стовпах листівки, що порочать ділову репутацію депутата. Між ними зав`язалася бійка.

Наряд міліції затримав двох місцевих жителів, було складено протоколи за ст. 212-13 КУАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, що не містять відомостей про установу, яка їх надрукувала, про тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter