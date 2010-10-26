Помічник депутата побився через агітаційні листівки

Помічник одного з депутатів Миколаївської міської ради був втягнутий у бійку через листівки, які ганьбили ділову репутацію депутата.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області.

Увечері 25 жовтня до Центрального райвідділу міліції Миколаєва звернувся студент одного з вишів із заявою про те, що йому завдано тілесних ушкоджень.

Співробітники міліції встановили, що потерпілий разом зі своїми знайомими, один із яких – помічник депутата міськради, побачили на вулиці трьох чоловік, які розклеювали на стовпах листівки, що порочать ділову репутацію депутата. Між ними зав`язалася бійка.

Наряд міліції затримав двох місцевих жителів, було складено протоколи за ст. 212-13 КУАП (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, що не містять відомостей про установу, яка їх надрукувала, про тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск).