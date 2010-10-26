У Кіровограді в чоловіка діагностували малярію
11:52, 26 жовтня 2010Суспільство
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Повернувся з Ліберії
У Кіровограді госпіталізовано чоловіка з діагнозом “малярія”
Кіровоград. 26жовтня. УНІАН. Вчора до інфекційного відділення першої міської лікарні Кіровограда було госпіталізовано 22-річного чоловіка з діагнозом “малярія”.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Кіровоградській області.
Чоловік нещодавно повернувся з Ліберії, де проходив контрактну службу. Про стан хворого не повідомляється.
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