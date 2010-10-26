У Кіровограді в чоловіка діагностували малярію

У Кіровограді госпіталізовано чоловіка з діагнозом “малярія”

Кіровоград. 26жовтня. УНІАН. Вчора до інфекційного відділення першої міської лікарні Кіровограда було госпіталізовано 22-річного чоловіка з діагнозом “малярія”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС у Кіровоградській області.

Чоловік нещодавно повернувся з Ліберії, де проходив контрактну службу. Про стан хворого не повідомляється.