У Гаазі створять міжнародний фінансовий трибунал

У Гаазі планується створити міжнародний фінансовий трибунал.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на голландські ЗМІ, це буде трибунал, куди зможуть звертатися банки, інвестори, пенсійні фонди та інші фінансові установи для залагодження складних міжнародних суперечок.

Планується, що трибунал розпочне працювати з 2011 року.

У нового трибуналу буде свій «пул» з приблизно 100 визнаних експертів - фахівців у різних фінансово-економічних питаннях.

Ініціатива установи такого трибуналу, який матиме справу зі складними фінансовими операціями, була висловлена напередодні на закритій зустрічі фінансистів у Гаазі.

Глава Центробанку Нідерландів Нут ВЕЛЛІНК заявив, що поява такого трибуналу «сприятиме зміцненню фінансової стабільності».