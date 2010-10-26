У Гаазі створять міжнародний фінансовий трибунал
У «пулі» буде 100 визнаних експертів
У Гаазі планується створити міжнародний фінансовий трибунал.
Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на голландські ЗМІ, це буде трибунал, куди зможуть звертатися банки, інвестори, пенсійні фонди та інші фінансові установи для залагодження складних міжнародних суперечок.
Планується, що трибунал розпочне працювати з 2011 року.
У нового трибуналу буде свій «пул» з приблизно 100 визнаних експертів - фахівців у різних фінансово-економічних питаннях.
Ініціатива установи такого трибуналу, який матиме справу зі складними фінансовими операціями, була висловлена напередодні на закритій зустрічі фінансистів у Гаазі.
Глава Центробанку Нідерландів Нут ВЕЛЛІНК заявив, що поява такого трибуналу «сприятиме зміцненню фінансової стабільності».