Власник марганецької маршрутки ховається в Росії

Власник автомобіля, що потрапив у ДТП у Марганці, переховується в Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів у Києві заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

"За нашими даними, він перебуває в Росії, він переховується. Поки він не може бути підозрюваним чи звинуваченим, однак все одно: водій не був оформлений на роботу, тому у його (власника) діях ми вбачаємо склад злочину згідно зі статтею 172 - порушення трудового законодавства - яка спричиняє за собою кримінальну відповідальність", - сказав заступник міністра.

Він підкреслив, що спочатку власника автомобіля необхідно знайти і допитати. "Ми думаємо, що пройде цей шок, і він зрозуміє, що за конкретні наслідки, тобто за загибель людей, він не притягатиметься до відповідальності", - підкреслив В.ФАРИННИК.

За його словами, водій автобуса не був оформлений на роботу, відповідно, не платив податки, тому у діях власника автомобіля вбачаються порушення трудового законодавства.

"Санкції, передбачені за таке порушення, не настільки великі, щоб таким чином поводитися", - підкреслив В.ФАРИННИК.

За його словами, ліве бічне скло автобуса було тоноване на 98%. "Це майже втрата видимості", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в Марганці Дніпропетровської області на залізничному переїзді автобус "Еталон" зіткнувся з локомотивом. Автобус виїхав на заборонений сигнал світлофора. Жертвами ДТП стали 45 осіб, зокрема водій автобуса.