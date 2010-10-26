Тігіпко: питання секонд-хендів зняте з Податкового кодексу

Питання, що стосується секонд-хендів, сьогодні знято з Податкового кодексу і перенесено для розгляду до Митного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на прес-конференції в Донецьку.

Він пояснив, що це питання викликало дуже серйозну соціальну напруженість і більш характерне для розгляду його не в Податковому, а в новому Митному кодексі.

Секонд-хенд – це важка ситуація. Тому що, з одного боку, є легка промисловість, яка практично знищена. Ситуацію змінювати треба, але ми ухвалили рішення – з огляду на те, що дуже багато людей займаються цим бізнесом (секонд-хендом), багато хто купує ці речі, достатньо дешеві, ми ухвалили рішення - і з Податкового кодексу цю позицію зараз знято», - сказав С.ТІГІПКО. При цьому він додав, що цю проблему «ми розглядатимемо під час Митного кодексу, проводячи консультації з виробниками, з легкою промисловістю і з тими людьми, які займаються секонд-хендом».

«Ми відчули таке досить серйозне соціальне напруження. І у Верховній Раді комісія ухвалила таке рішення – питання зняти, вважаючи його не дуже характерним для Податкового кодексу, а Митний кодекс буде це враховувати», - ще раз повторив С.ТІГІПКО, зазначивши, що він сподівається, що вже до кінця цього року будуть прийняті зміни до митного законодавства.

Як повідомлялося, в проекті Податкового кодексу пропонувалося заборонити імпорт секонд-хенду.