Тимошенко: Податковий кодекс зробить підприємців безробітними

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО прогнозує, що ухвалення Верховної Радою нової редакції Податкового кодексу призведе до масової втрати роботи представниками малого та середнього бізнесу.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Миколаєві.

"Якщо остаточно буде прийнято Податковий кодекс, а поставили його прийом у парламенті зразу після виборів – на 2 чи на 3 листопада, то після прийняття Податкового кодексу в цілому прогноз, що в Україні відбудеться скорочення більше ніж 200 тисяч робочих місць", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

Лідер "Батьківщини" вкотре заявила, що сьогодні підприємці не мають змоги надати податковим органам повноцінні звіти, які б відповідали реальному стану їхнього бізнесу.

"Що робить податкова? Вона рахує усім податок з обігу і примушує поставити цю цифру у звіти – тобто, в податкові декларації. Що роблять підприємці? Вони відмовляються здавати такі декларації. Наприклад, у Дніпропетровську взагалі винайшли унікальний засіб: вони почали декларації податкові відправляти поштою, але коли податкова отримувала, вона там міняла показники і своєю власною рукою вписувала нові податкові показники. Що зробили дніпропетровці? Вони посилають в податкову декларації поштою, але кожну сторінку вони тепер ламінують", - повідомила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, підприємці не витримують податкового тиску і змушені відмовлятися від власного бізнесу.

"Люди просто біжать з малого бізнесу. Якщо зараз Податковий кодекс зніме спрощену систему оподаткування, зніме повністю всі пільги, які навіть були у малих підприємців, на цьому їхнє життя завершиться. А на цьому завершиться і успішне економічне життя нашої держави", - констатувала лідер "Батьківщини".