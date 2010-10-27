Міжбанк відкрився падінням євро
10:54, 27 жовтня 2010Суспільство
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Долар трохи виріс
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9460/7,9520 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2595/0,2598 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,9535/10,9645 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3781/1,3783 дол./євро (вівторок, 26 жовтня, - 1,3963/1,3965 дол./євро).
У вівторок, 26 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.
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